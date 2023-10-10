Rezervasyon dolandırıcılarına 9 ilde operasyon. 11 kişi yakalandı

İstanbul’da bazı restoran ve eğlence mekanlarının internet sitelerinin sahtesini oluşturarak ‘rezervasyon’ üzerinden dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Rezervasyon dolandırıcılarına 9 ilde operasyon. 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı restoran ve eğlence mekanlarının sahte sitesini oluşturarak rezervasyon adı altında ödeme alan bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti. Sahte rezervasyonlarla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul’un Beylikdüzü, Güngören ve Beykoz ilçeleri ile Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen operasyonda 14 şüphelinin 11’inin gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer iki şüpheliden birinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu, 1 kişinin ise askerde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 125 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Dolandırıcılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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