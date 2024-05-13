Rezervem 2024’te yurt dışında büyümeye odaklandı

Yeme içme sektöründe teknolojiyi rezervasyon sistemlerine entegre eden Rezervem, restoranlara hizmet sağlıyor. Michelin yıldızlı ve fine dining restoranları sistemine dahil eden şirket hizmet alanlarını genişletmeyi hedeflediğini duyurdu. Kullanıcıların yeme-içme tercihlerini ve deneyimlerini kendi mobil uygulaması üzerinden yapabilecekleri bir yazılım sunacak olan şirket, büyüme hedefini gerçekleştirilen toplantıyla basın mensuplarına açıkladı.

Performansları artırmayı hedefliyor

Yüzden fazla restorana hizmet veren şirket, kişiselleştirilebilir hizmetle restoranların verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Bekir Topuz tarafından 2018 yılında kurulan Rezervem, restoranların misafirlere kaliteli hizmet sunmasına, data analizi yaparak iş performansını artırmasına yardımcı oluyor. 2023 yılında hizmet verdiği restoran sayısını 3 katına çıkaran ve yüzde 200 büyüme elde ettiklerini belirten Rezervem kurucusu Bekir Topuz, 2024 yılında 250 lokasyon sayısına ulaşarak yüzde 300 büyüme hedeflediğini söyledi. Restoranlara sunduğu finansal araçlar sayesinde toplamda 140 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaştığını belirten Topuz , bunun 107 Milyonu provizyon, 32 Milyonu da ön ödeme olarak gerçekleştiğini anlattı. Yeni sunacağı hizmetlerle bu yıl işlem hacmini 250 milyon TL’ye çıkarma hedefinde olduğunu da duyuran Topuz,

2023 yılını yüzde 200 büyüme ile kapattıklarını söyledi. Topuz,

2024 yılında yurt içinde büyümeyi ve yüzde 300’e ulaşmayı amaçladıklarını anlattı.

Yurt dışına açılmayı planladıklarını belirten Topuz, Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir köşesine taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Dubai ve Mısır gibi son yıllarda turizm açısından popüler hale gelen ülkelerde birçok restoran ve otel ile görüştüklerini belirten Topuz, Globalleşme hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki restoran ve otellerle yoğun bir şekilde görüşme yaptıklarını açıkladı. Kanada ve Avustralya’nın hedef ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını açıklayan Topuz, Kanada’daki şirketi bu yıl kurduklarını ve Rezervem Kanada olarak orada faaliyetleri hızla sürdüreceklerini ifade etti. Topuz, ‘’Bu yıl yapacağımız çözüm ortaklıklarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında restoran ve misafirleri kaliteli hizmet ile buluşturacağız’’ dedi.

Mobil uygulaması hayata geçecek

Kullanıcılar Rezervem’in çalıştığı tüm restoranlara Rezervem Mobil Uygulaması üzerinden rezervasyon yapabilecek. Aynı zamanda geçmiş rezervasyonlarını ve diğer kullanıcıların değerlendirmelerini görebilme, kendi araç bilgilerini uygulamaya kaydederek VIP vale hizmetinden faydalanma imkanı da yaklaşacak. Bunun yanında kredi kartını uygulamaya kaydederek restoranda kolayca ödeme yapabilme ve hediye çeki, tadım menüsü hediye etme gibi birçok hizmetle buluşacak. Rezervasyon yaparken özel günleri için pasta ve çiçek siparişi bile verebilecek.

Kullanıcılara pek çok kişiselleştirilmiş hizmet sunacaklarının altını çizen Topuz, “Toplamda 970 bin rezervasyon sayısına ulaştık. Toplamda 2,2 milyon insana temas etmişiz. Mobil uygulamamız ile de kullanıcılarımızla doğrudan temas edeceğiz. Kullanıcılar birçok seçenek arasından kendilerine en uygun kampanya, fırsat ve ayrıcalıktan faydalanacak’’ diye konuştu. Rezervem; müşteri yaklaşımlarını takip etme, müşteri memnuniyetini yükseltme, müşteri beklentilerini kişi inisiyatifine bırakmadan sistematize etme, sadık müşteri portföyü oluşturarak müşteri jestleri yapma olanağı, müşteri beklentilerini ölçme, data yönetimiyle doğrudan marketing olanağı, misafir deneyimi üzerine kontrol ve strateji geliştirme gibi birçok alanda da restoranlara hizmet sunuyor. Yakın zamanda hizmetlerine “Etkinlik Modülü”nü ekleyecek. Rezervem restoranların en büyük sorunu no show’a da kalıcı çözüm sunacak.