Rezidansın balkonundan düşen hemşire hayatını kaybetti

Aksaray'da yaşanan olayda, hemşire Saliha Tuncel (25), doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) 7. kattaki dairesinin balkonundan 3. kattaki terasa düşerek hayatını kaybetti.

Rezidansın balkonundan düşen hemşire hayatını kaybetti

Şüpheli durumu nedeniyle gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta meydana geldi. Saliha Tuncel, özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyordu. Yaşanan olayı fark eden binadaki kişiler, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Tuncel, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel'in cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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