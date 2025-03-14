Rezidans'ta tüyleri ürperten olay! 28.kattan düşerek can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rezidans'ta tüyleri ürperten olay! 28.kattan düşerek can verdi

Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Armağanevler'de bir sitede, 23 yaşındaki genç 28.katta oturduğu evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Ümraniye'de bulunan bir sitede, 23 yaşındaki genç 28.katta oturduğu evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

s5ruysdtr6i.jpgOlay, saat 11.30 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

u90gp.jpgPolis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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