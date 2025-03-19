Rezidanstaki işkence sanıklarının 10'ar yıl hapis cezası onandı!

Olay, 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşup, otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Aydın, kurtulduktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.

3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye, Demet Aydın'a yönelik "Nitelikli yağma" suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Demet Aydın'a telefonu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, "Hürriyeti yoksun kılma" suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkarıldı. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup 5'er yıla indirdi. Şüpheli 3 kişinin, diğer işledikleri "Haberleşmenin gizliliğini ihlal', "Tehdit ve hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarına ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında "Kasten yaralama" suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

YARGILAMA SÜRECİ KANUNA UYGUN

Taraf avukatları karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 9'uncu Ceza Dairesi, dosyayı inceleyip, cezaları onadı. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca kararda, dosyaya konu olan eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığına ve taraf avukatlarının istinaf taleplerinin reddine karar verildiğine yer verildi.

MERVE'YE İŞKENCENİN CEZASI 9'AR YIL HAPİS

Sanıklar, Merve Kaya'ya yönelik eyleminden dolayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını "Eda" olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama "Kamu davası" olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan 2023'te yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa "Hürriyetten yoksun kılma" suçundan 6'şar yıl, "Tehdit ve hakaret" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "Yağma" suçunu da "Kasten yaralama" olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, "Mala zarar verme" suçundan ise beraat etti. Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.