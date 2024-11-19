Rhea Ripley ringlere geri döndü

WWE Kadınlar Dünya Şampiyonu Liv Morgan ve Raquel Rodriguez, 18 Kasım tarihli WWE RAW bölümüyle programı açtı. Morgan, Jade Cargill ve Bianca Belair’in kendilerine meydan okuyacağını tahmin ettiklerini belirtti ve yalnız gelmediklerini söyledi.

Bu sırada WWE Kadınlar Şampiyonu Nia Jax, Tiffany Stratton ve Candice LeRae sahneye çıktı. Jax, Rodriguez ve Morgan hakkında düşünceleri olmadığını belirtse de, onları unutamadığını ekledi. Ardından Cargill, Belair ve Naomi’nin yanı sıra IYO SKY de katıldı. Sayıca üstünlük elde eden bu grupla mücadele etmek için Rhea Ripley, yüzünde koruyucu maskeyle sahneye çıktı ve Morgan’a saldırdı. Ripley’nin “WarGames” diyerek meydan okumasıyla kaos başladı.

Sonrasında WWE, Rhea Ripley ve ekibinin, Liv Morgan liderliğindeki takımla Survivor Series: WarGames’de karşılaşacağını duyurdu.

RHEA RİPLEY KİMDİR?

Gerçek adı Demi Bennett olan Rhea Ripley, 11 Ekim 1996’da Avustralya’nın Adelaide kentinde doğdu. WWE kariyerine 2017 yılında başladı ve kısa sürede kadın güreşçiler arasında kendine sağlam bir yer edindi. Güçlü fiziği ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Ripley, NXT Kadınlar Şampiyonluğu ve WWE Kadınlar Dünya Şampiyonluğu gibi önemli unvanlara sahip oldu.

Ripley, yalnızca güreş performansıyla değil, yenilikçi tarzı ve özgün karakteriyle de WWE dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2024 yılı itibarıyla spor dünyasında güçlü bir figür olmaya devam ediyor.