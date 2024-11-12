Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Enflasyonun kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Enflasyonun kontrol altına alındı

Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Barkin, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve enflasyonun kontrol altına alındığını vurguladı. Faiz indirimlerinin ekonomiyi dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Thomas Barkin, ABD ekonomisinin oldukça iyi bir durumda olduğunu ve enflasyonun kontrol altına alındığını söyledi. Baltimore Together Zirvesi'ndeki son konuşmasında, işsizlik oranının güçlü olduğunu, enflasyonun ise beklentilerin çok altında kaldığını belirtti. Barkin, çekirdek enflasyonun, 2022 Şubat ayında %5,6 seviyelerinden %2,7'ye düştüğünü ifade etti.

Barkin, ekonominin istikrara kavuşmasıyla birlikte, Fed'in faiz indirimi politikasına başladığını ve bu indirimlerin toplamda 75 baz puanlık bir düşüş sağladığını belirtti. Ancak gelecekteki ekonomik değişimlere ilişkin kesin tahminlerde bulunmaktan kaçındı. Yine de, Fed'in, enflasyonist ya da deflasyonist değişimlere uyum sağlamak için yeterince güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguladı.

Barkin, bu açıklamalarıyla ekonominin ilerleyen süreçte de istikrar kazanacağına dair olumlu bir hava yaratırken, Fed'in gelecekteki ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olduğunu da dile getirdi.

richmond-fed-baskani-barkin-uyardi-bu-istihdam-trendi-surdurulemez-g4pu-cover-jpg.webp

Son Haberler
Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı
Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı
CHP Samsun'da Mülakat Zulmüne Tepki
CHP Samsun'da Mülakat Zulmüne Tepki
Çocuk kitapları öksüz kaldı: Bruce Degen, 79 yaşında öldü
Çocuk kitapları öksüz kaldı: Bruce Degen, 79 yaşında öldü
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü, 1 ağır yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bursa’da korkutan yangın
Bursa’da korkutan yangın