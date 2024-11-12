Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Enflasyonun kontrol altına alındı

Thomas Barkin, ABD ekonomisinin oldukça iyi bir durumda olduğunu ve enflasyonun kontrol altına alındığını söyledi. Baltimore Together Zirvesi'ndeki son konuşmasında, işsizlik oranının güçlü olduğunu, enflasyonun ise beklentilerin çok altında kaldığını belirtti. Barkin, çekirdek enflasyonun, 2022 Şubat ayında %5,6 seviyelerinden %2,7'ye düştüğünü ifade etti.

Barkin, ekonominin istikrara kavuşmasıyla birlikte, Fed'in faiz indirimi politikasına başladığını ve bu indirimlerin toplamda 75 baz puanlık bir düşüş sağladığını belirtti. Ancak gelecekteki ekonomik değişimlere ilişkin kesin tahminlerde bulunmaktan kaçındı. Yine de, Fed'in, enflasyonist ya da deflasyonist değişimlere uyum sağlamak için yeterince güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguladı.

Barkin, bu açıklamalarıyla ekonominin ilerleyen süreçte de istikrar kazanacağına dair olumlu bir hava yaratırken, Fed'in gelecekteki ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olduğunu da dile getirdi.