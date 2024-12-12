Rıdvan Dilmen, Ali Koç’a ve Mourinho’ya ateş püskürdü: Büyük rezalet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler, üst dura ilk 8’de çıkma şansını zora sokarken, sarı lacivertli taraftarlar, ilk golde büyük hatası olan Samet Akaydın ve Ali Koç yönetimine sert tepki gösterdi.

Karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Teknik Direktör Mourinho ve Ali Koç yönetimine ateş püskürdü. Kadro planlamasındaki hatalara dikkat çeken Dilmen, yaşananları “Büyük rezalet” olarak niteledi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’in maç sonrası yorumları şöyle:

"Zaten Türkiye Kupası'nda yer almıyor. Hadi Başkan gitsin oluyor. Ben de eleştiriyorum çünkü planlamayı yanlış buluyorum. Oğuz Aydın diye bir oyuncu çıktı son maçlarda Fenerbahçe'de ne oyuncuymuş dediler. Ne oyuncuymuş durumu mu var zaten bonservisine 6 milyon Euro verdiler. Ama listede yok. İletişim problemi var. Jose Mourinho, bu arkadaşı o zaman beğenmemiş, nerede gördün de beğenmedin?

Hadi Kostic'te geç kalınmış olabilir. Liste verildikten sonra olabilir transfer. Oosterwolde beklenmeyen bir sakatlık. Orada en büyük problem Ferdi'nin plansız programsız şekilde gitmesi oldu. Ferdi gidince herkesin yeri oynadı takımda. 6 puan gerideykenden bahsetmiyorum. Sol bekin kalmadı. Mesela ben Ferdi'nin gideceğini Mayıs'ta gördüm. Bazı bölgeler de yoğunluk varken, bazı bölgeler de eksiklik görüyorum."

“BÜYÜK REZALET”

"Her şey tamam ama bana Oğuz Aydın'ı anlatamazsın. Ne Ali Bey anlatabilir, ne futbolu bilen Acun Bey anlatabilir, ne de Mourinho anlatabilir. Oğuz Aydın'ın UEFA listesinde olmaması böylesine maçlarda büyük rezalettir. Gerçekten büyük rezalettir. Beşiktaş maçında oynamadı mı Oğuz? Bir hafta önce attı mı? Daha önceki hafta gol attı mı?

Aslında Samet'le ilgili de Mourinho'nun kafasında bir şey yoktu. Niye Samet'i 2-3 maçtır banko oynatıyorsan, sezon başında terkettin? Kaldı ki o kadar iyi tanıyorsun ki, Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Yöneticilerle, Jose Mourinho dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar. Planlamayı oturtamadılar.

Fenerbahçe'nin maksimum 55-60 dakikalık gücü var. Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle çok erken anlaştı. Henüz Haziran aylarında anlaştı. Elinde 99 puan almış bir takım var. Bir de siz takviyeler yapıyorsanız, Ferdi'yi kaybedecekken bir tane de sol bek alayım demiyorsanız... Fenerbahçe'nin en büyük sorunu 1. bölgeden 3. bölgeye geçemiyor."