Rıdvan Dilmen, Barış Alper’e faul sonrası VAR’daki konuşmaları açıkladı

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Rıdvan Dilmen, Barış Alper’e faul sonrası VAR’daki konuşmaları açıkladı

Sivasspor-Galatasaray maçında Manaj’ın Barış Alper’e sert faulüne sarı kart vermesi büyük tepki çekti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, tepki çeken faul sonrası VAR’daki konuşmaları açıkladı.

Galatasaray’ın Sivasspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faul sonrası sarı kart görmesi büyük tepki çekti. Hakem Turgut Doman’ın VAR’dan gelen izleme talebi sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmesi tepkilerin odağında yer aldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da maçı değerlendirirken VAR’daki konuşmaları açıkladı.

Turgut Doman'ın Rey Manaj'a kırmızı kart vermesi gerektiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Hata yaptı" ifadesini kullandı.

Türk hakemliğinde büyük rezaletlerin yaşandığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Bu maçtan bağımsız söylüyorum. Tuhaf tuhaf kararlar çıkıyor" dedi.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonu sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı.

"VAR ile hakemin ne konuştuğunu yayınlamasınlar, ben söyleyeyim" diyen Rıdvan Dilmen "VAR hakemi 'Hocam potansiyel bir kırmızı kart var. Gelir misin?' dedi. Hakem de 'Şu açıdan da bakayım. Bence yeterli bir basma değil' dedi, gitti" şeklinde konuştu.

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