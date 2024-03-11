Rıdvan Dilmen bırakıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen bırakıyor
Galatasaray Rizespor maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen sürpriz bir açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele etti.

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RAMS Park’ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibini 6-2’lik şaşırtıcı bir sonuçla mağlup ederek haftayı lider kapattı.

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Galatasaray’ın bu galibiyeti sonrası TV8,5 ekranlarında Murat Kosova’nın moderatörlüğünde yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen öncesinde sürpriz bir açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı ile 1 senelik yeni bir sözleşme imzaladığını söyleyen Rıdvan Dilmen önümüzdeki sezonun sonunda yorumculuğu bırakacağını açıkladı.

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İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

"Bir sene daha buradayım, Acun Medya ile anlaşmamızı yaptık gelecek sezondan sonra jübilemi yapmak istiyorum. Kendim böyle bir karar aldım" dedi. Rıdvan Dilmen, ayrıca moderatör Murat Kosova'ya da "Senden ayrılmayacağım, yine gelecek sezon da seni rahatsız edeceğim. Bırakmıyorum seni seneye de"

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