Rıdvan Dilmen çıldırdı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında A Milli Takımımız İspanya'yı Konya'da ağırladı.

Sahada varlık gösteremeyen Milliler, son Avrupa Şampiyonu karşısında 62 dakikada 6-0 geri düştü.

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü oyuna ve farklı skora tepki gösterdi.

Dilmen, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan İspanyollar sana bunu yapar! Dk 65 Skor 0-6 maalesef 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilmezsin." yorumunda bulundu.