Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki sorunun adresini açıkladı! 'Tuhaf bir durum var'

Rıdvan Dilmen Sports Digital Youtube kanalına özel açıklamalarda bulunarak son günlerde isimleri Fenerbahçe ile anılan kulübün efsane isimlerinin Samandıra'ya geri dönme olasılıklarını değerlendirdi.

"PROBLEM HOCADA DEĞİL SAMANDIRA'DA"

Fenerbahçe'de temel problemin Samandıra'da olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe’de problemin teknik direktörde olmadığını görebiliyorum, problemin Samandıra’da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla “Neden Volkan Demirel ve İsmail hoca olsun?” deniliyor. Çünkü Samandıra’da bu arkadaşlarımız toparlar diye düşünülüyor. Şu andaki mevcut hocamız da toparlayamaz değil, ancak orada demek ki bir eksiklik var. Oraya Volkan Demirel, Aykut Kocaman, İsmail Kartal gibi isimler girdiği zaman oyuncular “Bir dakika, Volkan bu, İsmail bu, Aykut bu” derler. Teknik direktör bazında söylemiyorum ama ben sorunun Samandıra’da olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"TUHAF BİR DURUM VAR"

Fenerbahçe'nin son maçlardaki performansıyla ilgili de konuşan Dilmen, "Kasımpaşa maçının ikinci yarısını bir daha görmek istemiyorum. Bunun, iyi futbolculuk kötü futbolculuk veya antrenörle ilgisi yok. Tuhaf bir durum var. Dinamo Zagreb maçını da izledim. Orada da tuhaf bir durum var. O tuhaf durumu biz bilemeyiz. Orası biliyor. Onu çözmezlerse bu orta saha diyoruz, santrfor diyoruz, bunların hepsi hikaye olur." ifadelerini kullandı.