Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin mutlaka yapması gereken şeyi açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dimen, maçın yanı sıra sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansıyla ilgili de konuştu. Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı kovaladığının altını çizen Dilmen, "Galatasaray kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor, özeti bu. Hatırlarsak 2 hafta önce ligde 20 hafta kala, kalan 60 puanda Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha fazla puan alacağını düşündüm. Ama bunun şampiyonluk için yeterli olacağını düşünmüyorum, hala da aynı fikirdeyim. Nispeten kolay bir fikstür Hatay ve Konya maçı. Galatasaray'ın biraz daha zor Göztepe ve Başakşehir maçı, iki takım da kayıpsız geçti” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin mental olarak gevşediğine dikkat çeken Dilmen, Mourinho’nun şampiyon olmak için ligin geri kalanında risk alması gerektiğinin altını çizdi.

Rıdvan Dilmen’in HT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:



"Bugünkü maçta Fenerbahçe'nin çok eksiği vardı, Konyaspor'un da eksiği çoktu. Hem Amrabat'ın hem de İsmail'in olmaması, Bartuğ'un da kafası gitmiş gelmiş... Maçtan önce Fenerbahçe'yle ilgili düşündüğüm, kaybedecek hiçbir şeyi yok. 1 puanı unutmalı ve bundan sonraki maçlarda ya 3 puan ya da 0 puan almalı diye düşünüyordum. Zorunluluktan da olsa Jose Mourinho'nun açık futbol tercihi yaptığını gördük. İki takım için 2. bölgeler rahat geçildi. İki takım için de savunma oyuncuları top rakipteyken zayıftı. Hoca sezonun geri kalan kısmında risk almak zorunda."



"FENERBAHÇE MENTAL OLARAK GEVŞEDİ"



"Fenerbahçe'nin biraz mental olarak gevşediğini görüyorum, oyuna yansıdı. Galatasaray'ın puan kaybetmediği maçta puan kaybetmemek... Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybından sonra daha sıkı bir takım haline dönecek. Ligin geri kalan kısmında ilk yarıdaki Trabzonspor ve Beşiktaş beklenmesin. Transferlerle güçlenecekler, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe de transferlerini yapacaklar. Sayın Ali Koç hafta içi "3 oyuncu alacağız" derken; bu maç berabere bitse 3 oyuncu alma ihtimalleri zayıftı. O yüzden galibiyet çok anlamlı."



"FENERBAHÇE'NİN OLMAZSA OLMAZI..."



"Bugün En-Nesyri ve Dzeko ikisi birden kötü oynadı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olması için olmazsa olmazı, nasıl Icardi sakatlanmadan önce Osimhen gelip ikisini de oynatmak için tüm format değiştirdiyse; hoca da buna alışması lazım. 3-4-1-2 diyebileceğimiz bir format. Bu takımın direnç gösterme ihtimali hem mental olarak hem de oyuncu profili olarak zor. F.Bahçe attığı 3 golün 2'si duran toptan, öbürü de Tadic'in becerisinden. Akan oyundan pozisyonu hemen hemen yok."