Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray ile puan farkını üç indiren sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansını Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 40"

Dilmen "6 puanlık fark varken Fenerbahçe'nin yüzde 40 demiştim yine yüzde 40. Son 8 maça Galatasaray avantajlı giriyor. Galatasaray maç maç gidiyor. Fenerbahçe'nin de maç maç gitmesi lazım. Sıra sıra yapmak zorunda. Mourinho'yu teknik olarak eleştirdim ama oyunculara sakin ol, acele etmeyin dedi. Bu maçtaki Mourinho, sen bugüne kadar neredeydin? Sen bu ailenin babasısın. Baba terk eder mi çocuk kaybederken? Çocuğu yerden kaldırır. Bugün yaptığını yapman lazım." ifadelerini kullandı.