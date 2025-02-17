Rıdvan Dilmen "Galatasaray %90 şampiyon olur"

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızlılarda goller 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi.

Maçın yorumunu yapan Rıdvan Dilmen Osimhen'e övgüler yağdırdı. Dilmen "Victor Osimhen, muhtemelen seneye olmayacak. Bu adama 150 milyon € da verilir. Dünyada bu tip santrfor sayısı azaldı. Her yere saldıran bir adam var." dedi.

GALATASARAY YÜZDE 90 ŞAMPİYON OLUR

Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi halinde yüzde 90 şampiyon olacağını söyledi. Dilmen "Herkesin 13 maçı var derim ama Galatasaray Rize ve Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyon diyorum. Ama Rize maçında çok bitkin bir Galatasaray gördüm. Galatasaray, derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta 'Şampiy' derim ben, 'o' ve 'n' harflerini bırakırım. 9 puan ve iki averajla olur"