Rıdvan Dilmen "Galatasaray %90 şampiyon olur"

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen "Galatasaray %90 şampiyon olur"

Yorumcu Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor Galatasaray maçını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızlılarda goller 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi.

Maçın yorumunu yapan Rıdvan Dilmen Osimhen'e övgüler yağdırdı. Dilmen "Victor Osimhen, muhtemelen seneye olmayacak. Bu adama 150 milyon € da verilir. Dünyada bu tip santrfor sayısı azaldı. Her yere saldıran bir adam var." dedi.

GALATASARAY YÜZDE 90 ŞAMPİYON OLUR

Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi halinde yüzde 90 şampiyon olacağını söyledi. Dilmen "Herkesin 13 maçı var derim ama Galatasaray Rize ve Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyon diyorum. Ama Rize maçında çok bitkin bir Galatasaray gördüm. Galatasaray, derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta 'Şampiy' derim ben, 'o' ve 'n' harflerini bırakırım. 9 puan ve iki averajla olur"

Son Haberler
Okan Buruk "Uzaydan hakem gelse benim için fark etmez"
Okan Buruk "Uzaydan hakem gelse benim için fark etmez"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi
24. haftada üç büyükler fire vermedi!
24. haftada üç büyükler fire vermedi!
Tahliye edilen 2 kişi Güran ailesi tarafından karşılandı
Tahliye edilen 2 kişi Güran ailesi tarafından karşılandı
Gazetecinin bağırsağını delen doktordan ortalığı karıştıracak açıklama!
Gazetecinin bağırsağını delen doktordan ortalığı karıştıracak açıklama!