Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

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Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

Galatasaray’ın Letonya deplasmanında aldığı 2-2’lik beraberlik ile ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılıların Avrupa Ligi’ni bitireceği sırayı açıkladı. Dilmen, Galatasaraylı oyuncuların maçın içine giremediği için skoru koruyamadığını söyledi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın RFS deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Sarı kırmızılıların skordaki üstünlükleri koruyamamasına dikkat çeken Dilmen, “Rakibin Real Madrid değil, böyle bir takım ise mümkün olduğunca o oyuncuları maçın içine sokmam lazım maçtan önce. 2-0'ı 3'e 4'e götürebilsin” ifadelerini kullandı. Dilmen, Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde ilk 8’de bitireceğini söyledi.

HT Spor ekranlarında konuşan Dilen sarı kırmızılıların Letonya deplasmanında aldığı beraberlik ile ilgili şunları söyledi:

"Galatasaray'ın en büyük problemi, geçtiğimiz hafta yaşadığının tekrarını yaşamasının tek sebebi sıfır konsantrasyon.

Rakibin Real Madrid değil, böyle bir takım ise mümkün olduğunca o oyuncuları maçın içine sokmam lazım maçtan önce. 2-0'ı 3'e 4'e götürebilsin.

Florya'da kakakiki, idman, duş, idman... 'Kaçta buluşacağız', '5'te gideceğiz. Peki, tamam.' Yok öyle bir şey!

Letonya'daki zemin şartlarında en çok ihtiyacın olan şey kalite değil. Senin maça bakış açın.

Galatasaray maça ciddi bakmış olsaydı bu maçı 2-0'dan döndürmesi mümkün değildi.

Galatasaray, bence Avrupa'da ilk 8'e girer."

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