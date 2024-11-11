Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın oyununa çok şaşırdı: Kariyerim boyunca böylesini görmedim

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı HT Spor'da yorumladı. Galatasaray'ın Tottenham maçına göre daha düşük bir tempoyla oynadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray ekonomik oynuyor. Yüksek tempo yok. Samsunspor 70'ten sonra da daha iyi oynayan bir takım ama Tottenham ve Samsunspor maçları arasındaki fark, Galatasaray daha konsantreydi" dedi.

Samsunspor'un kazandığı ilk penaltıda kararın yanlış olduğunu vurgulayan Dilmen, "Sanchez'in pozisyonunda FIFA hakeminin bu penaltıyı vermesi doğru değil ama kafa gidik yani. Halil Umut Meler ilk yarıda vermediği penaltıda kaldı" şeklinde konuştu.

Samsunspor lehine çıkan ikinci penaltı kararıyla ilgili de konuşan ünlü yorumcu, "Maç bitti sanıyorduk ki Riva'dan arkadaşın biri durup dururken karıştı. Ben teması görüyorum ama kontrolsüz bir giriş yok. 3-2 oldu maç sonra hakem "Ben ne yapacağım" dedi. Penaltı olduğunda dakika 92 ve 7 dakika uzattı. Ondan sonra Samsunsporlu oyuncuya bir sarı kart verdi, onu 1 dakikayı yemek için verdi. 2 tane penaltı verdi diye orada kafa gitti" ifadelerini kullandı.

“KARİYERİM BOYUNCA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Son olarak Galatasaray'ın Tottenham maçı performansına değinen Rıdvan Dilmen, "Kariyerim boyunca, futbolculuk, antrenörlük ve yorumculuk olarak böyle bir 65 dakika ben hiç görmedim" dedi.

Galatasaray'ın Tottenham karşısında Türk futbolunun çok üzerinde bir performans sergilediğini aktaran Dilmen, "Önde basabilirsiniz ama bastığınız takım Tottenham. Yıllardır bu işin içindeyim böyle bir 65 dakika görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.