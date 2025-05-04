Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı çıkacak kadroyu açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ligde gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça değindi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor maçına çıkacağı kadroyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

HT Spor'da konuşan Dilmen, Galatasaray’ın maça çıkacak kadrosunu açıkladı.

Alvaro Morata'nın Trabzonspor maçında olmayacağını belirten Rıvan Dilmen, "Trabzonspor'da kimse Morata'yı hayal etmesin" dedi.

Ünlü yorumcu, Morata için "Son maçta oyuna girip iki gol atmıştı. Bu maçta Morata'ya 'gel otur' demek saygısızlık olurdu. Hem de Gabriel Sara sarı kart sınırındaydı" şeklinde konuştu.

Dilmen, zorlu maçta Okan Buruk'un orta sahayı Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle kurgulayacağını tahmin etti.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında Galatasaray'ın sağ bekinde Kaan Ayhan'ın görev alacağını iddia etti ve "Adım kadar eminim" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Roland Sallai'nin son maçlarda iyi olduğu için Sivasspor maçında oynatıldığını belirtti.

Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.