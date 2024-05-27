Rıdvan Dilmen hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen hayran bıraktı

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları Galatasaray taraftarını mest etti.

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puanla 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından gelen şampiyonluğu ve genel olarak sezonu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Okan Buruk’a adeta hayran kaldı.

"OKAN BURUK BÜYÜK İŞ ÇIKARDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Okan Buruk büyük iş başardı. Zaha, Ziyech, Tete diye yıldız futbolcu getirdiler. Oynadıkları maç sayısı 12 veya 13'ü geçmiyor. Ndombele hiç oynamadı bile. Kimse yanlış anlamasın ama geçen seneki kadroyla devam ettiği maçlar da oldu. Gitti İtalya'dan Berkan'ı geri getirdi. Üstüne orjinal beksiz oynadı. Burada hoca faktörü devreye giriyor. Dön Fenerbahçe'ye bak hemen hemen bütün transferleri iyi çıktı" dedi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcular için ise, "Galatasaray'ın şampiyonluğunda ilk sıraya Torreira'yı koyarım. Sezonun en iyi oyuncusu bana göre. İki Icardi çünkü koca sezonu tek santrforda bitirdiler. Üçe Barış. Dört Nelsson. Beş Muslera. Ortak nokta ne? Omurgalar. İkinci yarı Mertens'i sayabiliriz ama genel performansa bakarsak sıralama böyle olur" ifadelerini kullandı

TARAFTARLAR MEST OLDU

Fenerbahçeli olduğu herkesçe bilinen Rıdvan Dilmen Galatasaraylı isimler hakkında söylediği bu sözler sarı-kırmızılı taraftarları hayran bıraktı.

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