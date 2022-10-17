﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki 2-2 biten maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, TV8,5'taki programda Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'le Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus arasındaki farkı açıkladı.

Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği taraftarın baskısıyla oldu. Bu çok acı bir şey. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında sosyal medyanın takım kurgularında çok etkili olduğunu görüyoruz. Milli takımda da görüyoruz bunu. Okan Hoca da eleştiriliyor bu konuda. Hem idare edeceksiniz hem de yöneteceksiniz. 24 farklı karaktere antrenörlük yapıyorsunuz.

Kazanan haklıdır. Taraftar kazandı. Ismael Çarşı değişiklik yaptı. Taraftarın oyuncu değişikliği istemeye hakkı vardır. Ama bu yüzden oyuncu değiştiğini gördük. Ceyhun ve Ahmet beyin demeçlerinin Ismael'i endişelendirdiği görülüyor.

Valerien Ismael artık önüne geçilmeyecek bir yola girdi. Seyirci oyuncu değişikliğine rağmen Trabzonspor takımı 4 - 5 dakika pas yaptı. Beşiktaş taraftarının gardı düştü. Bugün iki takım birer puanla ayrılırken bu sonuç diğer şampiyonluk adaylarına yaradı.

N'Koudou etkili, Larsen'in içinden dışından geçti ama bir tane atağı sonuçlandıramadı. Bugün iki takım birer puan alırken Trabzonspor için kayıp değildir. Ama Beşiktaş için bir kayıptır, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına geldi ve siyah beyazlılar hiçbir maçı kazanamadı.

Büyük takım olmak önemlidir. Rakibine oyununu kabul ettirmek de önemlidir. Beşiktaş Alanyaspor'a da Trabzonspor'a da aynı oyunu oynuyor. Taktiksel hiçbir değişikliği yok. Böyle bir şey olmaz. Futbol basit bir oyundur, zorlaştıran bizleriz. Eleştirdiğimiz Valerien Ismael, puan olarak çok övdüğümüz Jorge Jesus'un önünde. Fakat arada büyük bir liderlik farkı var ve muazzam bir kadro derinliği farkı var. Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem felsefesi uygulanmalı. Beşiktaş sezonu üçlü bitirip dörtlü transferi yapmadı. Sonra dörtlüye dönünce dörtlü transferi yaptı. Burada bir planlama eksikliği var."

Beşiktaş'a bakıyorsun skora göre temposunu ayarlayamıyor. İlk dakikalarda çok iyi oynayan takım bir anda düşüyor. Fiziksel olabilir mi diyorsun ama ben Valerien Ismael'in iyi bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Fizik anlamda sorun yok. Taktiksel sıkıntı var. Beşiktaş bu stoperlerle şampiyon olamaz.

Trabzonspor takımı buradan aldığı bir puan için sevinmeli. Valerien Ismael'in oyun içindeki tercihleri sıkıntı yaratıyor. Teknik direktörlük artık detay gerektiriyor. Rakip analizleri önemli."