﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a Kadıköy'de 2-1 yenildiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Jorge Jesus'u geldiği günden bu yana ilk kez eleştirdi.

Dilmen'in TV8,5'ta yaptığı yorumlar şöyle:

"Jesus bence büyük bir hata yaptı. Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu. Bence yan yana oynatmalıydı. Fenerbahçe, sete dönmesi gereken bir ortamda önde basmaya devam etti. Giresunspor topu ayağında tutarak Fenerbahçe'yi yordu.

Kadro genişliğine rağmen Fenerbahçe bir yerde sürantre olacaktı. Hem mental hem fiziksel olarak yorgunluğu görebiliyorduk. Bir iki tane istisna var tabii. 60. dakika civarı Giresunspor topu alıp vermemeye başladı. Oradan sonra değişiklik yapma ihtiyacı duydu Jesus. Oyuna giren Emre Mor şöyle bir oyuncu; ya Rennes maçındaki gibi maçı alır yada bugünkü gibi çok top ezer. Onun birçok kulübü gezmesinin sebebi bu.

Bugün Jesus bence problemi gördü ama oyunundan taviz vermek istemedi. Emre Mor'u oyuna alarak 'kumar' oynaması bunun en büyük göstergesi. Sivasspor maçında İsmail'i almıştı ve takım daha dengeli durmuştu. Gülü seven dikenine katlanır. Bugün dikeni gördük. Ancak şunu da söylemek lazım; Fenerbahçe, İstanbulspor maçında olduğu gibi yine bireysel hatalardan 2 gol yedi. Szalai'nin savunmadayken daha fazla konuşması gerektiğini düşünüyorum.

Giresunspor'un ikinci golüne bakın. Sainz, aynı golü Galatasaray'a da attı. Demek ki neymiş Serdar Aziz; maçtan önce rakibi analiz etmek gerekiyormuş. Maçın son anında bir pozisyon var. Serdar Aziz'in ensesine tokat atılıyor. Top oyunda mı değil mi görmedim ama oyundaysa pozisyon penaltı. Hakemle ilgili tek aklımdaki soru işareti o pozisyon. Ancak maçın genelinde gördüğünü oynatmaya çalıştı."