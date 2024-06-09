Rıdvan Dilmen kabustan uyandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen kabustan uyandı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği seçim sonrası uzun zamandır konuşmayan Rıdvan Dilmen ortaya çıktı. Dilmen'in mesajı dikkat çekti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki başkanlık seçim sonuçlarını takiben sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Dilmen'in paylaşımının, Ali Koç'un başkanlık görevine yeniden seçilmesinin hemen ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilmen "Kabus gibi başlayan kongre süreci çok güzel bitti Fenerbahçe'miz için" sözleriyle paylaşımına başladı.

Seçim öncesi sessiz kalmasıyla eleştirilen Rıdvan Dilmen mesajını "Yolumuz açık olsun" diyerek bitirdi.

Ali Koç başkanımıza, yöneticilerimize, Aziz Yıldırım başkanımıza ve arkadaşlarına, özellikle seçim sonrası Ali Bey'in, Aziz Bey'e gösterdiği saygıdan ve tabii ki taraftarlarımızın maalesef bölünmek üzereyken seçim sonunda iki Başkanımıza gösterdikleri sevgi ve takdirden dolayı teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun"

İŞTE ALİ KOÇ'UN LİSTESİ:

3. kez başkanlık yapacak Ali Koç'un yönetim listesi:

Ali Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.

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