Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaştı.Kanarya, mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübe yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli oyuncu için ayrılık iddiası geldi.

İşte Dilmen'in Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray, Trabzon’la oynuyor, Fenerbahçe "En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur." diyor. Bu hafta da “Zor ama Kocaeli puan alsa…” diyor ve her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz.''

'SZYMANSKI VE FRED'

"Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders de alabilir, havlu da atabilir. İki örnek vereyim: Birisi Szymanski, birisi de Fred. Szymanski’nin dönüşü çok sağlıklı olmadı. Fakat Fred, "Buranın kıymetini bileyim." dedi."

'SZYMANSKI'NİN DEVRE ARASINDA GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

''Buranın kıymetini ona öğreten bir teknik direktör gördük; “Otur, oynatmıyorum” dedi. Demek ki Fred empati yaptı, aynaya baktı. Bir buçuk ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapan Fred’den, "Ben geliyorum." diyen Fred’e dönüştü. Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum.''