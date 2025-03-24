Rıdvan Dilmen maç sonrası bir ayrıntıya tepki gösterdi: Adam daha ne yapsın?

A Milli Takım, Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi. İlk maçı 3-1 kazanan milli takım, rövanşta da aldığı galibiyet ile kalite farkını gösterdi.

A Milli Takım’ın aldığı galibiyeti değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. HT Spor’da konuşan Dilmen, Teknik Direktör Montella’ya yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, milli takımın iki maçı da doğru oynadığını ifade ederek "6-1'lik skor beklenmiyordu. Bana göre biz favoriydik. İki maçı da doğru anlamda kusursuz oynadık" dedi.

Vincenzo Montella'nın haksızca eleştirildiğini söyleyen Dilmen, "Milli takımımızın çok iyi bir teknik direktörü var. Çok haksızca eleştiriliyordu. Şu anki performansını çok başarılı buluyorum. Montella geldiği zaman biz grubumuzda hemen hemen zayıflamış bir durumdaydık Kuntz döneminde. Biz play-off hayal ederken tarihimizde ilk kez 1. olarak götürdü bizi Avrupa Şampiyonası'na. Yetmedi çeyrek final oynattı" ifadelerini kullandı.

Montella'yı övmeye devam eden Rıdvan Dilmen sözlerini şöyle noktaladı:

"Montella forvetsiz oyun oynatmıyor. Biz İzlanda'da 4, üç gün önce 3, bugün de 3 attık. Daha ne atacak yani bu takım! Bu diziliş nasıl 4-6-0 olabilir? Böyle bir şey yok yani. 4-2-4 aslında.

16 tane resmi müsabaka oynamış, 10 tane galibiyet almış. Futbol tarihimize baksınlar hiç 16'da 10 yapmış mıyız? 16 maçın sadece 3'ünü kaybetmiş. Ne yapacak adam daha! 'Forvetsiz' Montella!"