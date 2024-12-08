Rıdvan Dilmen, Mourinho’yı yerden yere vurdu: Fenerbahçe, Beşiktaş’a uydu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Derbiye ilişkin Rıdvan Dilmen HT Spor'da katıldığı yayında, "Beşiktaş gibi büyük bir camianın, maçı bir kurtuluş gibi görmesinin artılarını getiriyor. Bir pozisyonda atamayabilir, ikinciyi de atamayabilir ama bir pozisyonda golü atar. Hocanın planı hızlı oyuncularla sonuç almaktı. Ben bir tercih yapardım. Ya Maximin'i oynatırdım ya da Oğuz'u oynatırdım. Tadic'i kenarda bırakırdım." dedi.

Rıdvan Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün daha birinci dakikadan itibaren Beşiktaş öylesine güçlü oynadı ki... Fenerbahçe de bir o kadar fazla kontrollü oyunu tercih etti. Jose Mourinho oyunu bu işte. Mourinho 0-0 benim cebimde olsun, atarım bir şekilde dedi. Atıyordu da Dzeko'yla. Fenerbahçe'den daha üstün bir oyun bekliyordum."

Derbiye ilişkin Rıdvan Dilmen ayrıca, "4-5 ay önceye gelelim. Fenerbahçe ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray maçına gitti ve kongre vardı. Şampiyonluk yüzde birlere kaldı derken görkemli bir galibiyet elde etti. O skor dörte bir kongreyi de etkilemiştir. Fenerbahçe o gün Galatasaray'ı değil, Anadolu takımını yenseydi böyle olmazdı. Jose Mourinho'ya katılmadığım bir şey var. Baskı olmaz diyor, tam tersi. Baskı olur, ama baskı tecrübeli ve iyi oyuncuların olduğu takımda olumludur. Her zamankinden daha fazla koşarsınız. Çünkü dersiniz ki 'Bugün Fenerbahçe'yi yenersek, camia ve biz nefes alırız. Camiamız ve taraftarımız bizden bir derbi galibiyeti istiyor. Biz Fenerbahçe gibi bir takımız ve onları yenelim.' değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ilişkin ek olarak, "İki ideal stoperin ikisi birden yok, Tayyip Talha oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu maça çok ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin skor olarak Beşiktaş'ın moral olarak geleceği için çok çok önemliydi. Önümüzdeki haftalarda olacak seçimde karşıya çıkacak adayı bile çıkarmayabilir. Benim tecrübem onu söylüyor. Beşiktaş bunu istedi, Fenerbahçe Beşiktaş'a uydu." ifadelerini kullandı.