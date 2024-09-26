Rıdvan Dilmen, Okan Buruk’un yapacağı rotasyonu açıkladı: 4 isim değişecek

Galatasaray’ın PAOK’u 3-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takıma övgüler yağdırdı. Dilmen, ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Süper Lig’de oynanacak Kasımpaşa maçında yapacağı rotasyonu açıkladı.

HT Spor ekranlarında konuşan Dilmen, Torreira'yı Gattuso, Kerem Demirbay'ı Pirlo ve Sara'yı Kaka'ya benzetti.

Galatasaray'da gecenin en iyisi olarak Abdülkerim Bardakcı'yı seçen Dilmen; Jakobs, Osimhen ve Icardi'den de övgüyle bahsetti.

Teknik Direktör Okan Buruk’un maçın berabere devam etmesi durumunda çift forvete dönmeyi düşündüğünün altını çizen Dilmen, “Onun yerine Kerem Demirbay hamlesi yaptı” dedi.

OKAN BURUK’UN YAPACAĞI ROTASYONU AÇIKLADI

Öte yandan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’ın, Süper Lig’de oynayacakları Kasımpaşa maçında yapacağı rotasyonu açıkladı. Dilmen, 4 oyuncunun değişeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem Demirbay ve Nelsson ilk 11 olur. Kaan Ayhan oynamaz. Orta sahada Mertens ya da Torreira'dan biri olmaz. Belki Osimhen'i de dinlendirebilir. Kasımpaşa maçında Berkan da dahil 4 farklı futbolcu oynar."