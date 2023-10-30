Rıdvan Dilmen şike yapan 4 hakemi kimin koruduğunu açıkladı

Rıdvan Dilmen'in "Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip suitimal yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı (Nihat Özdemir) ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi" sözleri 8 ay sonra yeniden gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen şike yapan 4 hakemi kimin koruduğunu açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, TV8,5 yayınında 8 ay önce hakemlerle ilgili olay iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Dilmen suistimal yapan 4 hakemi kimlerin koruduğunu da açıkladı.

İşte Dilmen'in sözleri:

Türkiye'de 20 Ekim 2021'de o zaman Serdar Tatlı, MHK başkanı. Serdar Tatlı, tuhaf bir durumlar oluyor dedi. Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var, olmayanlar var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, '4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim' diyor. Talimatlar yeterli değil. TFF'ye başvuruyor, 'MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır' diyor.

20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF'ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında.

"AYNI KİŞİLER NEREDEYDİ?"

TFF, 'Bekleyelim, yarın olsun' diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF'de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. 'Bugün yapmasak, yarın yapsak' diyorlar.

Ali Koç Bey, 'Devlet müdahale etmeli' diyor ya, devlet 'Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz' diye soruyor. Devlete, 'UEFA bizi mahveder, olmaz' diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.

"13 HAKEMİN 4'Ü..."

"Kadıköy'de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı var. Ben o gün maça gittim, 1-1 bitti. Maalesef Nihat Bey ve federasyona çok ciddi bağırdı tribünler. Bunlar stadyumdan üzülerek gittiler. Hemen sabah bir toplantı, 2-3 yöneticiyle birlikte, diğer yöneticilerin haberi yok. Ferhat Gündoğdu dışında 13 hakemin gönderileceğini bilen MHK üyesi yok. Ferhat Gündoğdu da 13 hakemin 4'ünü o gün maça verdi. Aynı Ferhat Gündoğdu '1 gün bile dayanacak durumumuz yok' dedi. E maça vermişsin. Pazar günü Hüseyin Göçek'e maç verdin. Aman aman bunları imzala, bu hakemler gönderiyoruz denmiş sana. Yani bizden değil, bunlardan. Hani siz gönderemiyordunuz. Gönderilen 13 hakem falan değil. 4-5 tanesine zaten maç vermiyorlardı, 13'ü süslediler."

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