Rıdvan Dilmen Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı HT Spor'da değerlendirdi. Mourinho'yu eleştiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluğa dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, Fenerbahçe’nin oynadığı futboldan memnun olmadığına dikkat çekerek, Fred’in sezon başından bu yana oyunundaki düşüşüne dikkat çekti. Dilmen, bu sezon Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'de bir tane antrenör takımı var o da Okan Buruk'un takımı. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim haziranda gelen teknik direktörüm 15 lig, 6-7 Avrupa maçında hala bu kısır, bet oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiş, bir de götürmüş demektir.”

“FENERBAHÇE’NİN FUTBOLUNDAN MEMNUN DEĞİLİM”

“Fenerbahçeliler futboldan memnun değil, ben de değilim. Mourinho klasik bir teknik direktör aslında. Ben Mourinho'yu teknik direktörün çok ötesinde görüyorum demeçleri ve davranışlarıyla ama bunu saha içinde yansıtmadığını görüyorum. Tercihleriyle yanlış yapıyor. Futbol iyi futbolcuyla oynanır, sistem oyuncuya göre olur. Oyuncuya göre sistem olmazsa siz takımınızı kaybedersiniz.

İsmail Kartal, Fred'i öne doğru oynatıyordu. Bu takımı 4-1-4-1'e çeviriyordu. İkili orta saha oynamıyordu yani. Fred'den, İrfan Can'dan, Osayi'den geçen yıldan eser yok. Stoperler de keza öyle. Sistem yaptı bunu.

Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum. Fenerbahçe taraftarı da seviyor ama Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Aslında önüne çok güzel bir emsal geldi. 11'e 10 oynanan oyunda Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi geldi Fred'in yerine çekti. Bunu istiyorum ben Mourinho'dan. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz.

Fred bu sene yok, kayboldu. Fenerbahçe tek Amrabat oyun kurumuyla şampiyonluk yarışında olmaz ama 4-1-4-1 oynatırsan olur.”

ŞAMPİYONUN KAÇ PUAN ALACAĞINI AÇIKLADI

“Hemen hemen bu kadro Fenerbahçe geçen sezon tek kale maç yapıyordu ama napsın 99'la olamadı. Bu sezon 90'ı gören, 88'i gören şampiyon olur. Mourinho bu tip olayları normal zannediyor. Mesela Beşiktaş mağlubiyeti olabilir diyor, olmuyor işte."