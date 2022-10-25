Rıdvan Dilmen Valerien Ismael'in amacını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirirken, teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, TV8,5'taki programda şu ifadeleri kullandı:

- Valerien Ismael'e kimsenin bir müdahalesi yok. Kendi kendine 'Beni gönderin' dercesine hatalar yapıyor. Birden bire Muleka'yı oyundan aldı mesela bugün.

- Beşiktaş'ın oyununda hiçbir problem yokken, hoca birden bire 4-2-4'e döndü. O dakikadan itibaren birkaç tane şuursuz vuruş dışında tehlike yok.

- Bir pozisyonda Weghorst sol kanattan Cenk'e orta yaptı. Ya ne işi var Weghorst'un orada, bunun için mi geldi adam?

- Hatayspor nasıl oynayabilecekse öyle oynadı, limitli bir takım. Volkan Demirel de rakip hocanın ekmeğine yağ sürmesiyle birlikte maçı kazanmayı başardı.

- Salih neden oyundan çıktı gerçekten anlamadım. Yorgun Josef varken bir de... Resmen elleriyle Hatayspor'a orta sahayı verdi Ismael. Hatay'ın ikinci golüne bakın, antrenmanda bu kadar rahat hücum yapamazsın.

- Volkan Demirel ne istediyse Valerien Ismael onu yaptı. Yaptığı değişiklikler ile tek silahı kaldı Beşiktaş'ın; N'Koudou'nun şutu, ortası veya çalımı. 4 forvetle oynamak size maç kazandırmaz, aksine kaybettirir.

- 1.5 orta saha ile 50 dakika oynadı Beşiktaş. Tamamen taktiksel hatalardan dolayı kaybedilen bir maç. Kendi kendine kaos yarattı Valerien Ismael. Sistemini bozmaman lazım. Cenk'i alman gerekiyorsa, gerekirse Weghorst'u çıkart oyundan. Yine de sistemini bozma.

- Beşiktaş'ın kenar hamleleri ile kaybettiği puanlara bakın. Ankaragücü maçını da kaybetmek için çok uğraştı... Trabzonspor maçını 2 kez çeviren Beşiktaş'ın kadrosudur. Bu kadro, oldukça donanımlı bir kadro.

- Beşiktaş kazansa 22 puan yapıyordu. 'Uçan' Fenerbahçe 23 puanda. Tamam Fenerbahçe'nin maçı eksik ancak şu an maç eksiği olan liderin 4 puan gerisine düştü Beşiktaş. Sürekli kendi kendine puanlar kaybediyor.

- Beşiktaş'ta oyuncuların psikolojik olarak gardları düşüyor. Seyirciler tekrar izlesin, Beşiktaşlı oyuncuların ikinci yarıdaki mimiklerine dikkat edin. Her şey yolundayken bir anda mahvedildi yine. Oyuncu değişikliği yapmak zorunda mısın?

- Ben hiçbir zaman 3 senelik falan sözleşmelere inanmam. Ancak bu yıl belki de ilk defa sezon ortasında 40 günlük bir Dünya Kupası arası var. Bir değişim olacaksa bunu Ismael'den beklemeyin. Beşiktaş bu teknik direktörle bu kadronun hak ettiğinin 10 puan gerisinde kalır. Mümkün değil götüremezsiniz.