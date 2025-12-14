Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale Youtube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın maçtaki oyun planını değerlendirirken gollerin dağılımına vurgu yaptı ve sarı-kırmızılıların ilk bölümde yetenekli ayaklarıyla, ikinci yarıda ise geçiş oyunuyla sonuca gittiğini belirtti.

'ICARDI YÖNETİME SÖZLEŞME MESAJI VERİYOR'

Karşılaşmada son golü kaydeden Mauro Icardi’ye dikkat çeken Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcunun geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Arjantinli golcünün İstanbul’da mutlu olduğunu ve takımda kalma isteğini açık şekilde hissettirdiğini savunan Rıdvan Dilmen, özellikle sosyal medya paylaşımlarının ve saha içindeki tavrının, yönetimle ilgili beklentilerini ortaya koyduğunu ifade etti.

“Icardi, aslında yönetime mesaj veriyor” diyen Rıdvan Dilmen, sözleşme süreciyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

'GALATASARAY İLE SÖZLEŞME UZATMA İHTİMALİ YÜZDE 70'

Daha önce sözleşme uzatma ihtimalini yüzde 51 olarak gördüğünü söyleyen Dilmen, teknik direktör Okan Buruk’un maç sonrası yaptığı açıklamaların ardından bu oranı yüzde 70’e çıkardığını dile getirdi.

OKAN BURUK MAÇ SONU ICARDI İÇİN NE DEDİ?

“Başkanımz da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu.”