Rıdvan Dilmen'den derbi hakemi iddiası

24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yorumcu Rıdvan Dilmen hakem konusunda federasyonun karar verdiğini söyledi.

DERBİYE YABANCI HAKEM GELECEK

Dilmen derbiyi yabancı hakemin yönetebileceğini söyleyerek "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar." dedi.