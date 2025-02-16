Rıdvan Dilmen'den derbi hakemi iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den derbi hakemi iddiası

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı için hakem iddiasında bulundu.

24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yorumcu Rıdvan Dilmen hakem konusunda federasyonun karar verdiğini söyledi.

DERBİYE YABANCI HAKEM GELECEK

Dilmen derbiyi yabancı hakemin yönetebileceğini söyleyerek "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar." dedi.

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