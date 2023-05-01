Rıdvan Dilmen'den flaş Muslera yorumu: Vurması lazımdı

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"BUNLARIN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ"

-Beşiktaş Şenol Güneş'le başlasaydı, Galatasaray Karagümrük'ü yenseydi, Fenerbahçe İstanbulspor maçını kazansaydı. Bunların içinden çıkamayız. İlk 25 dakikada Galatasaray, lider ve güçlü takım oyunu oynadı. Sonra Cenk'in pozisyonundan sonra da seyirci tamamen işin içine girdi.

"EN FORMDA TAKIMI BEŞİKTAŞ"

-İkinci yarıya Galatasaray pas yapar gibi başladı. 57 ve 60 arası Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu Aboubakar ve Cenk ile. Oyunun genelinde galibiyete yakın takım Beşiktaş. Şu anda ligimizin en formda takımı da Beşiktaş. Maçın başında tutuklardı, tutukluk 25 dakika sürdü.

"BEŞİKTAŞ TEKMEYE KAFA KOYDU"

-Galatasaray'ın ilk yarıda tek şutu gol oldu. Maçın bitimi 7'ye 1'de. Çerçeveyi yine bulamadılar. Skor geldikçe tekmeye kafa koyan bir Beşiktaş geldi. Kötü oynarken bile gol atabilen Abobakar da golünü attı.

"GELENİ GİDENİ YENDİLER"

-Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı geriye düşüp 4 golle kazanıyor. Bugün de geriye düşüp kazandı Beşiktaş. Teknik direktörün ne kadar başarılı olduğunu söylüyoruz. 9 haftada 25 puan aldılar, Trabzon'a puan kaybettiler sadece. Geleni gideni yendiler.

"LİGE RENK GETİREN TAKIM BEŞİKTAŞ"

-Bu yarış öyle bir hale geldi ki, Şampiyon' kelimesinin 8 harfinin 6'sı bitmişti ama yine farklı duruma geldi. Bu skordan bağımsız olarak lige renk getiren takım Beşiktaş. Son paslar gol olabilse 6-7 tane gol pozisyonları var

"SAİSS VE ROSİER ÇOK İYİ OYNADI"

-Beşiktaş'ta Saiss ve Rosier çok iyi oynadı. Onur gelince rekabet geldi, Rosier ben Beşiktaş gibi takımdayım dedi. Bunu da kim sağladı, hoca sağladı. 90 dakika boyunca gitti geldi Rosier. Karşısında diri bir Kerem olmasına rağmen

"FİZİKLERİ ÜST DÜZEYDE"

-Beşiktaş'ın 9 haftada 25 puan toplamasındaki baş aktörler orta sahadaki üçlüsü. Gedson, Amir ve Salih. Baktığınız zaman inanılmaz bir kalite görmeyebilirsiniz ama kalitelerinin yanında fizikleri de üst düzeyde.

"BU GÜNEŞE KAR DAYANMAZ"

-Bu güneşe kar dayanmaz deriz ya bazen. Beşiktaş artık gelmeye başladı ve üst üste pozisyon kaçırmaya başladıktan sonra 2 değişiklik yaptı Okan hoca. 1-1'ken Mertens yerine Zaniolo'yu oyuna alması lazımdı.

"VURMASI LAZIMDI"

-Maçın kritik oyuncusu Galatasaray adına Muslera. İlk golü tartışırız. İkinci golden önce kalecisin sen görüyorsun, ki kendisi Türkiye'de oynamış en iyi kalecilerdendir. Muslera tecrübesindeki bir kaleci böyle baskı altında oldukları bir pozisyonda vurması lazımdı vurmadı, pas verdi.