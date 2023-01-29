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Rıdvan Dilmen: Haydi Arda'yı şimdi oynatma da göreyim

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı farklı yendiği maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:33
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Rıdvan Dilmen'den Jesus'a net mesaj

Rıdvan Dilmen: Haydi Arda'yı şimdi oynatma da göreyim
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, TV8,5'taki programda şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniye maçında Arda bir dakika oynamadı. O günden beri ne oldu bu çocuğa? Uçtu mu? Fiziği yine aynı fizik. Çok formda bir takımınız olur anlarım ama böyle bir durum da yok.

Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var; 'Pabuç pahalı' dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 90+2'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için. Kimse bana bir şey anlatmasın.

Fenerbahçe'nin ilk golünde penaltı tekrarı doğru. Tartışmasız bir ihlal var. Ancak Valencia'nın tekrar penaltısını kullanırken tribünlerin 'Arda' diye bağırması oyuncunun moralini bozar. Hatta Valencia'nın tribüne 'Ben atmayayım mı?' şeklinde bir hareket yaptığını gördüm.

Fenerbahçe'nin çok zor bir fikstürü var. Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı en kritik maç. Kazanamazsa işi çok zor Fenerbahçe'nin.

Jesus'un elinde birkaç tane 'anahtar' var. Hoca şimdiye kadar hep tersten gitti. Sen Arda ile başla, gerekirse erken çıkar. Oyuncuyu son 10 dakika oyuna sokmak bambaşka bir şey. Arda çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray böyle özel oyuncular isterler. Tribün de bir tane böyle oyuncu yakalamışken izlemek istiyor. Şundan da eminim ki Fenerbahçe 4 puan önde olsaydı Jesus oynatmazdı Arda'yı bugün.

Diyelim ki Arda Güler, Adana Demirspor maçında kötü oynadı. Konyaspor maçında yine oynatacaksın. Çünkü Arda artık formayı aldı. Sen vermedin ama o çocuk aldı formayı. Haydi şimdi oynatma da göreyim.

Bugün taraftarın, Jesus'un, Arda'nın, Szalai'nin çıkaracağı dersler var. Szalai çok titrek oynuyor genel olarak ama yine de ikinci yarı toparladı.

Ben Arda olsam bir yıl daha Fenerbahçe'de oynarım. Diyelim ki Arsenal'e gittin ama oynayamadın. Fenerbahçe'de kalıp gelişimini burada sürdürmesi daha doğru olur. Bundan sonra da oyuncunun oynayacağını düşünüyorum. Ben Jesus'u çözdüm; bundan sonra Arda oynar."

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