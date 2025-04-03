Rıdvan Dilmen’den Mourinho’ya olay sözler: Kendisini inkar etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenebahçe'yi 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) kaydetti. Fenerbahçe'nin golü ise Sebastian Szymanski'den geldi.

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, HT Spor'da katıldığı yayında 90 dakikayı ve mücadeleyi yorumladı.

Rıdvan Dilmen maça ilişkin, "Maçı fazlasıyla Galatasaray hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadı. İyi demiyorum, muhteşem oynadı. Fenerbahçe'yi maça ortak eden goldü. İlk yarı 2-0 bitse Galatasaray yine rahat rahat oynamaya çalışırdı. Organizasyon olarak Osimhen'inden stoperine kadar. Sara muhteşem bir gün geçirdi. Jose Mourinho'nun tercihleri kendisini inkar eden tercihlerdir. 3 ay antrenman antrenman yapmayan oyuncuyu neden oynatayım deyip Maxim'in hem Bodrum maçında hem de bu maçta oynatırsanız, o cümleleri kullandığı Rangers deplasmanında 6 gün önce onu oynatmıştı." dedi.

Dilmen ayrıca, "Fenerbahçe'nin iki kenar oyuncusu olmayınca, mümkün değil pozisyon üretmek. İkisi birden kötü oynadı bugün. Galatasaray, Beşiktaş maçında mağlubiyet alınca avantaja çevirebilir demiştik. Çok kısa bir dönemde çok güçlü bir şekilde hazırlanmışlar maça. Bir diğer tarafta Fenerbahçe, acele etmek ve çabuk oynamak başka bir şeydir. Barış da çok etkili oynadı. Sistem olarak Oğuz, Barış'la mı oynayayım dedi, en zorlanan oyuncu Çağlar'dı. Hep zorlandı. Okan hoca bunu gördü hep Barış'la Çağlar'ı bire bir bıraktı. Oğuz çıktı oyundan Çağlar da çıktı. Bu tesadüf değildir. Sürekli Galatasaray oradan gidince Fenerbahçe'nin dengesi bozuldu." açıklamasında bulundu.