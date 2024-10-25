Rıdvan Dilmen’den Mourinho’ya uyarı: Hiçbir şansın yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi, Eriksen ile öne geçerken sarı lacivertlilerin beraberlik golünü En Nesyri kaydetti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı lacivertlilerin berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan En Nesyri’ye ayrı parantez açan Dilmen, golcü oyuncunun düzenli olarak ilk 11’^de oynaması gerektiğinin altını çizdi. Teknik Direktör Mourinho’ya çağrı yapan Dilmen şunları söyledi:

"En Nesyri diye bir futbolcu almışsınız ve kulübe de demişsiniz ki, 'Ben kimseyi istemiyorum En-Nesyri'yi alın' Fenerbahçe Spor Kulübü ciddi bir fedakarlık yapmış, neden? Elindeki golcü oyuncusunu göndermiş imza atmamış. Ama düşünebiliyor musun oynamıyor. Şimdi güveni de kaybetmek üzere. O zaman da söylüyordum sürekli oynatması gerekiyor bu oyuncuyu. Hem oyuncuyu kaybedersin, takım da kaybetmiş olur.

Bundan sonra Jose Mourinho karar verecek. Pazar günü Bodrum FK maçında hiçbir şansın yok En-Nesyri ile başlayacaksın. 'İyi de bize almışsın' diyecek taraftar. Başlamak zorunda. Neyin rotasyonunu yapacak? En-Nesyri zaten etkili bir forvet. Sen zaten hepimizden iyi tanıyorsun ki Ali Koç'a 'Bu oyuncuyu istiyorum' dedin. O da milyonlarca euro verdi, geldi."