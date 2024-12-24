Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti: Tek şartı Mourinho’nun kalması

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen'in Jose Mourinho ve Fenerbahçe iddiası ise gündem oldu.

Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuşan Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın takımda tutulmasını belirtti.

HT Spor’da konuşan Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya yardımcı olması gerektiğinin altını çizen Rıdvan Dilmen, "Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden" dedi.

Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun takımda kalması halinde gelecek sezon Fenerbahçe'yi büyük ihtimalle şampiyon yapacağını söyledi.

Ünlü yorumcu, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun eksiklerine değinen Rıdvan Dilmen, "Eksikleri var. O da şu; Edirne'den bu tarafı bilmiyor arkadaş. Jose Mourinho'ya yüzde 1 milyon sabretmeli Fenerbahçe. Mourinho'yu getirirken hemen şampiyon olmak için getirdiler ama bu tür teknik adamlar sabır isteyen teknik adamlar" sözlerini sarf etti.