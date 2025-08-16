Rıdvan Dilmen'den Süper Lig tahmini

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig tahmini

Yorumcu Rıdvan Dilmen bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın yalnız kalmayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında son şampiyon Galatasaray ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Karagümrük maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen "Oyuncuların sınavı müthiş geçti üç yıldır yönetimde iyi işler yaptı. İyi bir kadrosu var. Ancak bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum. Alacağı oyunculara bağlı tabii ki" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig tahmini
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig tahmini
Ulaşımıma fırtına engeli
Ulaşımıma fırtına engeli
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: 1 itfaiye eri ağır yaralandı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: 1 itfaiye eri ağır yaralandı
Premier Lig duygusal başladı! Harika maçta gülen Liverpool
Premier Lig duygusal başladı! Harika maçta gülen Liverpool