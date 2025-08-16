Rıdvan Dilmen'den Süper Lig tahmini

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında son şampiyon Galatasaray ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Karagümrük maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen "Oyuncuların sınavı müthiş geçti üç yıldır yönetimde iyi işler yaptı. İyi bir kadrosu var. Ancak bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum. Alacağı oyunculara bağlı tabii ki" ifadelerini kullandı.