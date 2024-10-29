Rıdvan Dilmen’den yabancı hakem çağrısı: En az 2-3 sene gelmeli

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Arda Kardeşler’in bazı kararları tartışma konusu oldu. Hem Beşiktaş gem de Galatasaray’dan hakeme tepkiler geldi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbi maçı sonrası HT Spor ekranlarında yaptığı yorumda yabancı hakem çağrısı yaptı. Dilmen, hakemlerin güven kaybettiğini belirterek “Yabancı VAR hakemi 2-3 sene gelmeli en azından” dedi.

Rıdvan Dilmen’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil. Ben bu konuda hiç konuşmadım bugüne kadar. Bu işe de girmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum bir şey olmuyor sonuçta.

Bence TFF Başkanı İbrahim Bey, seçim vaatlerinden birisi, "Bundan sonra hakemlerden siz değil, ben hesap soracağım" dedi. Sonra Trabzonspor başkanıyken, olaylı maçtan sonraki olay kapandı. Ali Bey ile sonra barıştılar.

Oradaki aktif hakem, devam eden hakemleri gönderdi. İntikamla olmaz. Nasıl Ali Bey ile ilişkileri düzeldi. Bir hakem FIFA adayıyken o hakemi hemen aldılar geriye. Şimdi o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz?

Acun Ilıcalı'ya katılıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine olacaktır bu. Yabancı VAR hakemi 2-3 sene gelmeli en azından. Çocuklar güvenini kaybetti bence. Bu işin düzelmeyeceğine emin olalım."