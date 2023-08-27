Rıdvan Dilmen'in Galatasaray formalı pozu gündem oldu. Fenerbahçe Sarı Kırmızılılar'a transfer çalımı atmıştı

Fenerbahçe'de yıllarca top koşturan ve her defasında Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen'in yıllar önce Galatasaray formasıyla verdiği poz gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'in Galatasaray formalı pozu gündem oldu. Fenerbahçe Sarı Kırmızılılar'a transfer çalımı atmıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'a transferi son anda yatan Rıdvan Dilmen'in rotayı Fenerbahçe'ye kırmasını sarı kırmızılı taraftarların hala aklıllarında kaldı.

Dilmen'in Galatasaray formasıyla çekildiği kare sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafın yanı sıra Rıdvan’ın, spor yazarı Fehmi Özgüler’e verdiği röportajda söyledikleri de Fenerbahçelileri oldukça şaşırtmıştı.

Dilmen şu sözleri sarfetmişti;

-Bir yıl önce sıradan bir insandım. Sarıyer bana hem babalık hem analık yaptı. Bana kişilik kazandırdılar. Başkan Erdal Aksoy’un yaptıklarını inkâr edemem. Başkan Erdal Aksoy izin verdiği takdirde gelecek yıl Galatasaray’da oynamak istiyorum. Sarıyer ve Galatasaray’ın dışında hiçbir formayı giymem.

Rıdvan çok istediği Galatasaray formasını giyemeden 1987 senesinde Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

İşte o fotoğraf;

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