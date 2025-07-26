Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu

HT Spor’da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Can Medya’nın Spor Koordinatörü görevine getirildi.

Duayen yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, bir süredir HT Spor ekranlarında yorumculuk yapıyordu.

Rıdvan Dilmen, Can Medya Grubu'nda Spor Koordinatörü olarak atandı.

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

5 Ağustos 1962 tarihinde dünyaya gelen unutulmaz futbolcu Rıdvan Dilmen Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Dilmen'in babası Mehmet Lütfü Dilmen annesi ise Makbule Dilmen'dir. Atletizm branşlarıyla spor hayatına adım atan Rıdvan Dilmen sonrasında futbola yönelmiştir.

1982-1983 tarihleri arasında Türkiye U-21 takımında mücadele eden Rıdvan Dilmen, 1982-1992 yıllarında da A Milli Takım formasını giymiştir.

Mahallesinin sokaklarında futbol oynarken 13-14 yaşlarındayken keşfedilmiş Rıdvan Dilmen... İşte usta topçunun oynadığı takımlar:

Sümerspor - 1977-1979

Muğlaspor - 1979-1980

Boluspor - 1980-1983

Sarıyer - 1983-1987

Fenerbahçe - 1987-1995

Uzun dönem futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, kendisine takılan 'Şeytan' lakabı hakkında konuşmuştu. Dilmen, “Bu şeytan işinden nefret ediyorum. Muğlaspor Teknik Direktörü rahmetli Kemal Dirikan, Nazilli'de beni keşfetmiş ve oyun içerisindeki zekamdan dolayı 'Şeytan gibi' demişti. Tabii ki Allah'ın sevmediği bir ismi benim sevmem mümkün değil. Futbolcuyken 'Rıdvan buraya' dedikleri zaman gidiyordum, 'Şeytan buraya' dedikleri zaman bakmıyordum.” demişti.