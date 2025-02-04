Rıdvan Yılmaz Beşiktaş için kararını verdi

Beşiktaş ara transferde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Glasgow Rangers’ta fazla forma şansı bulamayan siyah beyazlılar tüm seçenekleri zorlamaya çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre Rıdvan Yılmaz altyapısından yetiştiği takıma dönmek ile ilgili kararını verdi. Buna göre genç oyuncu henüz Beşiktaş’a dönmek istemiyor. Ancak siyah beyazlı yönetim Rıdvan konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Rangers'ta bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Rıdvan, 1 asiste imza attı.

Öte yandan Beşiktaş, sol bek transferinde hedefinde olduğu oyunculardan henüz olumlu yanıt alamadı. Siyah beyazlıların talip olduğu oyunculardan Samual Dahl, Benfica ile anlaştı.