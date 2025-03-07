Rıdvan Yılmaz bile Fenerbahçe’nin oyununa şaşırdı! Böyle bir maç beklemiyordu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rıdvan, 76. dakikada yerini Sterling'e bıraktı.

Maçın ardından A Spor'a konuşan Türk futbolcu, 3-1'lik sonucun kendilerini için sürpriz olduğunu belirterek, "Böyle bir maç tabiki beklemiyorduk. Çok kaliteli bir kadroları, çok iyi bir hocaları var. Bundan yan kimsenin şüphesi yok zaten. Ama üstümüze geleceklerini biliyorduk. Takım arkadaşlarıma güvenim sonsuzdu. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor ama sakin olup, hafta bir tane daha maçımız var. Ondan da güzel bir skor alıp buradan ayrılmak istiyoruz." dedi.

İskoç takımında Barry Ferguson'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından sağ bekte forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz kendi performansıyla ilgili olarak ise "Bugün en iyi performansımı veremedim. Sağ bekte oynuyorum. Takımımın ihtiyacı var. Önemli olan takım arkadaşlarıma yardım etmek. Önemli olan galip gelmek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Rıdvan kendisi hakkında zaman zaman basında çıkan transfer iddialarının hatırlatılması üzerine "Tabiki de şu anda odağım Rangers. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Şu anda iyi gidiyoruz UEFA'da." diye konuştu.

A Milli Takım'dan bir süredir uzak olan Rıdvan Yılmaz bu konunun sorulması üzerine ise "Şu anda Rangers'ta oynuyorum ve iyi performans sergiliyorum. Bugün belki en iyi performansımı sergileyemedim ama tabiki de Montella şans verirse seve seve giderim ve ülkemi en iyi şekilde temsil ederim. Onun vereceği bir karar. Ben orada olmak isterim, oynamak da isterim. Zaten gidiyordum ama sakatlığımdan dolayı birkaç ay ara vermek zorunda kaldım. Umarım giderim." yanıtını verdi.