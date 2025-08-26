Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray itirafı!

Beşiktaş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Ergezen, transfer sürecini ve Galatasaray'ın Rıdvan'a olan ilgisinden de bahsetti.

"RIDVAN YILMAZ İLE GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ"

"Beşiktaş, Rıdvan'ı ısrarla tekrar istedi ama Rıdvan'a Avrupa'dan başka teklifler de vardı. Neler söylersiniz?"Necdet Ergezen: "Doğru. Rangers ile transfer sürecindeki ilk düşüncemiz, Rıdvan'ın kariyerine Avrupa'da devam etmesiydi. Geçen sene ocak ayından itibaren Beşiktaş'ın çok ciddi bir ilgisi oluşmaya başladı. Ancak o dönemde bu mümkün olmadı çünkü Rıdvan, Rangers'ın ilk 11'inde forma giyiyordu ve kulübün istediği ücret biraz daha yüksekti. O sırada Rıdvan'a Türkiye'den resmi bir teklif olmasa da başka kulüplerin ilgisi vardı. Galatasaray da bu kulüplerden biriydi. Fakat süreç bir sonuca ulaşmadı."



"SÜREÇTE BELİRLEYİCİ OLDU"



"Kulüpler arasında mı anlaşma gerçekleşmedi?"



Necdet Ergezen: "Hem kulüpler arasında hem de oyuncu açısından. Ülkemizde 12 yıl boyunca büyük bir kulübün formasını giydikten sonra başka bir kulübe transfer olmak kolay olmuyor. Açık konuşmak gerekirse, Rıdvan'ın da tercihi yurt dışında kalmaktı. Bu transfer döneminde Fransa ve Belçika'dan da ilgi oldu. Ancak Beşiktaş'ın kararlılığı ve Rıdvan'ın günün sonunda Beşiktaş'a dönme isteği bu süreçte belirleyici oldu."

"PSİKOLOJİK OLARAK KOLAY DEĞİL"



"Galatasaray ilgi gösterdi ama Rıdvan Beşiktaşlı olduğu için, Türkiye'ye dönerse Beşiktaş'ta oynamayı tercih etti sanırım?"



Necdet Ergezen: "Açık konuşmak gerekirse profesyonel futbolcunun bir takımı olmaz. Ama elbette gönül bağı vardır. Rıdvan'ın da mutfağından çıkıp yetiştiği, 13 yılını verdiği camiayı bırakıp başka bir kulübün teklifini kabul etmesi psikolojik olarak kolay değildi."



"Rıdvan'ın yeniden Avrupa'ya dönme hedefi var mı?"



Necdet Ergezen: "Türkiye'ye dönüşüyle artık tamamen burada kalacak diye bir şey söylemek doğru olmaz. Futbol çok fazla değişkeni olan bir spor. Şu an için bununla ilgili net bir şey söylemek zor. Rıdvan, Beşiktaş'ta şampiyon olarak Avrupa'ya transfer oldu. Ben de ona hep söylüyorum: "Kimse seni yakışıklı olduğun için transfer etmiyor, oynadığın için transfer ediliyorsun."

