Riera'nın takımı Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

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Riera'nın takımı Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 4 rövanş karşılaşması sona erdi. Riera'nın takımı Celje çeyrek finale kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45'te başlayan rövanş maçları tamamlandı.

Rakiplerini eleyen Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia çeyrek finale kaldı. Eski Galatasaraylı futbolcu Albert Riera'nın takımı Celje, Lugano'yu eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

ALINAN SONUÇLAR

Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya): 2-0 (0-3)

Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya): 5-4 (Penaltılarla 1-3) (0-1)

Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek): 2-1 (Uzatmalarda) (1-1)

Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (0-1)

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