Riera'nın takımı Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45'te başlayan rövanş maçları tamamlandı.
Rakiplerini eleyen Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia çeyrek finale kaldı. Eski Galatasaraylı futbolcu Albert Riera'nın takımı Celje, Lugano'yu eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
ALINAN SONUÇLAR
Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya): 2-0 (0-3)
Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya): 5-4 (Penaltılarla 1-3) (0-1)
Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek): 2-1 (Uzatmalarda) (1-1)
Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (0-1)