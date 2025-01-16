Rigobert Song’un yeni takımı ile anlaşması büyük kriz çıkarttı

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Rigobert Song’un yeni takımı ile anlaşması büyük kriz çıkarttı

Galatasaray ve Trabzonspor’da oynadığı futbolla hafızalara kazınan Rigobert Song’un yeni takımı ile imzaladığı anlaşma büyük krize neden oldu. Çünkü Kamerunlu teknik adam yeni görevine Spor Bakanı’nın ataması ile geldi.

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Rigobert Song Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı ile anlaştı. Kamerunlu teknik adamın imzaladığı sözleşme ve transfer açıklaması büyük kriz çıkarttı. Çünkü Song göreve federasyon tarafından değil Spor Bakanlığı tarafından getirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, bakanlığın bir kararname ile duyurduğu transfere sert tepki gösterdi. Bir federasyon yetkilisi yaptığı açıklamada Song’un gelişi konusunda kendilerine bilgi verilmediğinin altını çizerek, "Orta Afrika Futbol Federasyonu, atamayla ilgili kararnameyi sosyal ağlar aracılığıyla dehşet ve şaşkınlıkla öğrendi" dedi.

Kamerunlu teknik adamın görevine federasyonla yapılan bir anlaşma ile değil, Spor Bakanı tarafından atama ile getirilmesi futbol kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ve Trabzponspor’da oynadığı futbolla adından söz ettiren Rigobert Song, Çad ve Kamerun milli takımlarında teknik direktörlük yaptı.

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