Rihanna geceye damga vurdu: Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

We Found Love şarkısıyla dünya çapında üne kazanan Barbadoslu şarkıcı, New York Moda Haftası'nda yine ışıl ışıldı.

Yıldız isim geceye 20.130 dolar değerindeki pembe renkli suni kürk alaia palto; 1.550 dolar kıymetini haiz bantlı Area x Sergio Rossi sandaletler ve saten Rosamosario korse üzerine giydiği şeffaf John Galliano gece elbisesi ile katıldı. Bütün bunların yanında Rihanna'nın üzerindeki mücevherler eleştirmenlerden tam not aldı.

Rihanna özel gün için Bayco'nun dünyaca meşhur mücevherlerini tercih etti ve aynı koleksiyondan 11.94 karatlık gül kesim pırlanta küpe ve iki yüzük seçti. Bunlardan biri 3.11 karat, diğeri ise 8.46 karattı.

Rihanna ayrıca, uçurtma şeklindeki göz kamaştırıcı bir taşla süslenmiş 3.11 karatlık pırlanta bir küpe taktı.

Page Six Style'ın haberine göre Barbadoslu şarkıcının taktığı 30 karatlık elmasın toplam değeri 640.000 doları aşıyor.

Rihanna'nın bu yaz başlarında Perfect dergisinin birçok kapağında Bayco mücevherleri kullanması da oldukça ilgi çekmişti.

Rihanna geceye katılan basın mensuplarına verdiği demeçte tasarımcısı Weaver'ı överek "Bu akşam, benim için çok özel olan birine ödül vermek için buradayım. Yıllar içinde büyümesini ve gelişmesini izlediğim biri" diye konuştu. Daily Front Row Moda Medya Ödülleri'nde yılın dergisi ödülünü takdim eden kıdemli moda direktörü Jahleel Weaver yıldız şarkıcının hem hem stilisti hem de Fenty Beauty markasının kreatif direktörlüğünü sürdürüyor.

Rihanna, ödül törenindeki görünümünün ardından alaia defilesine katılmak için ışıltılı bir elbise ve kristal kaplı Amina Muaddi marka topuklu ayakkabılar giydi.

Socialista'daki tertip edilen afterparty için ise üçüncü kez kıyafet değiştiren güzel, Jawara Alleyne imzalı kahverengi ipek bir üst ve ona uygun maksi etek ile kameraların karşısına geçti.