Rihanna ışıl ışıl parladı

20 Mayıs 2025 Salı gecesi, Fransız Rivierası’nın gözde bölgesi Cannes’da dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi A$AP Rocky romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. 37 yaşındaki Fenty Beauty kurucusu, siyah kesik detaylı elbisesiyle büyüyen karnını sergileyerek doğum öncesi stil anlayışını zirveye taşıdı.

Sadece göğüs altına kadar uzanan tek omuzlu elbisesi ve uyluk hizasında yırtmacıyla göz kamaştıran Rihanna, siyah topuklu sandaletleri ve pembe güneş gözlükleriyle görünümünü tamamladı. 36 yaşındaki A$AP Rocky ise kahverengi trençkotu ve uyumlu pantolonu ile sade ama şık bir tercih yaptı.

PIRLANTA KÜPELERİ IŞIL IŞIL PARLADI

Çift, 19 Mayıs’ta 78. Cannes Film Festivali’nde de birlikte görüntülenmişti. Rihanna, A$AP Rocky’nin yeni filmi Highest 2 Lowest’un galasına mavi bağcıklı elbisesiyle katılarak partnerine destek verdi. Elbisesindeki bel dekolteleri ve mavi el çantasıyla dikkat çeken sanatçı, kelebek ve yaprak motifli pırlanta küpeleriyle stilini tamamladı.

İSİM YİNE “R” İLE BAŞLIYOR

Rihanna, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ilk kez 5 Mayıs’ta New York’taki 2025 Met Gala’da açıklamıştı. Metropolitan Sanat Müzesi’nin merdivenlerinde karnını sergileyerek geceye damga vurdu. Aynı gün etkinliğe giderken de karnını gösteren rahat kıyafetiyle dikkat çekti.

A$AP Rocky, geçtiğimiz hafta Late Night with Seth Meyers programında bebeğin adının da “R” harfiyle başlayacağını doğruladı. Çiftin önceki çocukları RZA (2022) ve Riot (2023) da bu geleneği sürdürüyor.