Rihanna ışıl ışıl parladı

Hande Karacan
Rihanna ışıl ışıl parladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Cannes’daki özel bir akşam yemeğinde cesur kıyafetiyle dikkat çekti. Üçüncü bebeğini bekleyen yıldız, modayla anneliği birleştirdi.

20 Mayıs 2025 Salı gecesi, Fransız Rivierası’nın gözde bölgesi Cannes’da dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi A$AP Rocky romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. 37 yaşındaki Fenty Beauty kurucusu, siyah kesik detaylı elbisesiyle büyüyen karnını sergileyerek doğum öncesi stil anlayışını zirveye taşıdı.

Sadece göğüs altına kadar uzanan tek omuzlu elbisesi ve uyluk hizasında yırtmacıyla göz kamaştıran Rihanna, siyah topuklu sandaletleri ve pembe güneş gözlükleriyle görünümünü tamamladı. 36 yaşındaki A$AP Rocky ise kahverengi trençkotu ve uyumlu pantolonu ile sade ama şık bir tercih yaptı.

104983156.webp

PIRLANTA KÜPELERİ IŞIL IŞIL PARLADI

Çift, 19 Mayıs’ta 78. Cannes Film Festivali’nde de birlikte görüntülenmişti. Rihanna, A$AP Rocky’nin yeni filmi Highest 2 Lowest’un galasına mavi bağcıklı elbisesiyle katılarak partnerine destek verdi. Elbisesindeki bel dekolteleri ve mavi el çantasıyla dikkat çeken sanatçı, kelebek ve yaprak motifli pırlanta küpeleriyle stilini tamamladı.

rihanna-and-asap-in-cannes-052025-2-b847d36350c14fa3a14d361f4a3d2212.webp

İSİM YİNE “R” İLE BAŞLIYOR

Rihanna, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ilk kez 5 Mayıs’ta New York’taki 2025 Met Gala’da açıklamıştı. Metropolitan Sanat Müzesi’nin merdivenlerinde karnını sergileyerek geceye damga vurdu. Aynı gün etkinliğe giderken de karnını gösteren rahat kıyafetiyle dikkat çekti.

A$AP Rocky, geçtiğimiz hafta Late Night with Seth Meyers programında bebeğin adının da “R” harfiyle başlayacağını doğruladı. Çiftin önceki çocukları RZA (2022) ve Riot (2023) da bu geleneği sürdürüyor.

rihanna-and-met-gala-co-chair-aap-rocky-050525-ae89c842656441a69528770146dfc9f9.webp

Son Haberler
Nicole Kidman’dan peruk sürprizi
Nicole Kidman’dan peruk sürprizi
Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı
Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı
Fenerbahçe Victor Osimhen için teklif yaptı mı? Bizzat Napolili yönetici açıkladı
Fenerbahçe Osimhen için teklif yaptı mı? Napolili yönetici açıkladı
Diddy'den dava sonrası duygusal mesaj: "Ona söyleyin"
Diddy'den dava sonrası duygusal mesaj: "Ona söyleyin"
Mide ekşimesi ve reflüyü anında hafifleten dört mucize ortaya çıktı
Mide ekşimesi ve reflüyü anında hafifleten dört mucize ortaya çıktı