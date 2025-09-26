Rihanna üçüncü kez anne oldu! İlk kare paylaşıldı: ‘Rocki Irish Mayers’ ismi herkesi şaşırttı

Pop yıldızı Rihanna, partneri A$AP Rocky ile üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Çiftin 13 Eylül’de doğan kızlarına ‘Rocki Irish Mayers’ ismi verildi. İsmin, babasının sahne adından esinlenilerek seçilmesi dikkat çekti.

Rihanna, Instagram’da kızını kucağında tuttuğu bir fotoğraf ve minik pembe boks eldivenlerinin yer aldığı bir kare paylaştı. Doğum haberi hızla yankı uyandırarak iki saat içinde 5 milyondan fazla beğeni aldı.

Ünlü çiftin Riot ve RZA adında iki oğlu daha var. Rihanna, bu yıl Met Gala’da son hamileliğini duyurmuş, kırmızı halıda özel tasarlanmış kostümüyle göz doldurmuştu.

Rihanna ışıl ışıl parladı

37 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, moda ve kozmetik imparatorluğunu genişletirken milyarderler listesine adını yazdırmıştı.

Rihanna’nın son albümü Anti’den bu yana yaklaşık on yıl geçti; hayranları, doğum haberinin ardından tebriklerini sunarken yeni müzik projeleri için heyecanlarını ifade etti.

RİHANNA KİMDİR?

Robyn Rihanna Fenty, 20 Şubat 1988 doğumlu Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır.

Rihanna’dan annelik hakkında samimi açıklamalar

Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüyen Rihanna, 2003'te yapımcı Evan Rogers ile çalışarak müzik kariyerine başladı.

005'te ilk albümü Music of the Sun ile çıkış yaptı ve "Pon de Replay" gibi hitlerle tanındı. 2007'deki Good Girl Gone Bad albümü ve "Umbrella" şarkısıyla dünya çapında üne kavuştu, bu şarkı Grammy Ödülü kazandı. Rihanna, Anti (2016) dahil sekiz stüdyo albümüyle pop ikonu haline geldi.

"Diamonds", "We Found Love", "Stay" gibi şarkıları ve T.I., Eminem gibi sanatçılarla düetleri büyük başarı elde etti. 230 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri oldu.

Billboard Hot 100'de 14 bir numara single ile rekor kırdı ve 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı seçildi. Müzik dışında moda ve güzellik sektöründe de etkili. Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarını kurdu. 2014'te Moda İkonu ödülü aldı. Sekiz Grammy, on iki Amerikan Müzik Ödülü ve birçok başka ödül kazandı.

Rihanna, konserine gittiği ünlü şarkıcıya göğsünü imzalattı

Parfüm markaları (Reb'l Fleur), Gucci, Nivea ve CoverGirl gibi markalarla iş birlikleri yaptı. 2010'da kendi adını taşıyan bir kitap yayınladı.

Özel hayatında, 2017-2020 arasında Hassan Jameel ile ilişki yaşadı; 2021'den itibaren A$AP Rocky ile birlikte ve iki çocukları var.

ALBÜMLERİ:

Music of the Sun (2005)

A Girl like Me (2006)

Good Girl Gone Bad (2007)

Rated R (2009)

Loud (2010)

Talk That Talk (2011)

Unapologetic (2012)

Anti (2016)

Rihanna hayranlarını öyle bir trolledi ki. Milyonlar ayağa kalktı