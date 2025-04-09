Rio Ferdinand Galatasaraylı yıldızı Manchester United'a önerdi

Bu sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa doğru götüren Victor Osimhen için bir övgü de Rio Ferdinand'tan geldi.

"OSİMHEN'E İHTİYACIMIZ VAR"

Manchester United'ın deneyime, gol atmayı bilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyleyen Rio Ferdinand, "Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen'e ihtiyacımız var" dedi.

Osimhen'in Manchester United için en doğru isim olduğunu savunan Rio Ferdinand, "Evet Osimhen Premier Lig'de oynamadı ama umursamıyorum. Gittiği her yerde gol atıyor" ifadelerini kullandı.