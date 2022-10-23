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Rishi Sunak İngiltere Başbakanlığına aday olduğunu açıkladı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Muhafazakâr Parti genel başkanlığına ve İngiltere başbakanlığına aday olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:03
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Rishi Sunak İngiltere Başbakanlığına aday olduğunu açıkladı

Rishi Sunak İngiltere Başbakanlığına aday olduğunu açıkladı
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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın görevinin 44. gününde istifa etmesinin ardından, önümüzdeki hafta Muhafazakâr Parti genel başkanının ve İngiltere başbakanının belirlenmesi beklenirken, İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak seçimlerde aday olacağını duyurdu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sunak, "Birleşik Krallık harika bir ülke ama derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu yüzden Muhafazakar Parti liderliği ve bir sonraki başbakan olmak için adaylığımı açıklıyorum. Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve ülkemizi temsil etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson’un yerine geçecek olan kişinin belirleneceği seçimlerde ise Sunak, Truss’a karşı kaybetmişti.

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